Foto di nozze ad alta quota. Sposi a oltre 1300 metri per rilanciare il rifugio

Ledi matrimonio ad(1.390), sabato presso ilPoggio Scorzatello di S.Annapelago, hanno fatto il giro del web suggellando il rilancio della stazione. Nonostante infatti la mancata apertura della seggiovia, causa recente disdetta del gestore, l’omonimoa monte della stazione d’arrivo ed il vicino tapis-roulant (aperto ieri) stanno facendo da grande richiamo. E di certo aiuta il tam-tam mediatico sui social dellediscattate sabato: dopo il matrimonio celebrato a Pieve, glicon alcuni parenti ed amici sono saliti alPoggio Scorzatello chi in motoslitta, chi con gli sci e chi con le ciaspole, qualcuno col fuoristrada (lungo una vicina strada forestale). Lì gli, Chiara e Simone residenti in zona, hanno scattato originaligrafie per l’album matrimoniale, con un brindisi ad