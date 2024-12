Fedez e la dedica d’amore sui social | Vorrei non te ne fossi mai andata

Leggi su Open.online

Un’alba nuvolosa, le sei e undici della mattina e una frase di un brano che parla di nostalgia e rimpianto. «Ogni notte bacio il tuo ricordo a letto,non te nemainon te nemai». È così cheha scelto di aprire le sue storie su Instagram, suscitando l’attenzione dei suoi follower e fan, molti dei quali ancora sconvolti dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper sta trascorrendo le vacanze natalizie lontano dall’Italia e le parole scelte dal brano Hello there di Lyrycal Lemonade sembrano racchiudere una riflessione personale, forse scritta in un momento di debolezza. Il primo Natale senza i figli die le vacanze fuori dall’ItaliaE la domanda sorge spontanea: a chi sono rivolte quelle parole? All’ex moglie Chiara Ferragli? Ai figli? La risposta resta, per ora, un’incognita.