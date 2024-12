Egitto fine dell’incubo per l’italiano detenuto a Il Cairo

Leggi su Dayitalianews.com

per l’italo-egiziano Elanain Sharif,indopo essere stato fermato all’arrivo a Ila inizio novembre. E’ stato assolto dall’accusa di produzione e diffusione di materiale pornografico.La decisione è stata presa dalle autorità al termine dell’udienza. Il connazionale verrà rilasciato domani sera. La madre ha espresso gratitudine per l’aiuto svolto dai rappresentanti diplomatici e per la vicinanza del Governo. L’Ambasciata d’Italia a Il, in stretto raccordo con l’Unità Tutela DGIT, ha sin dal principio seguito la vicenda con la massima attenzione, prestando ogni possibile assistenza consolare al connazionale e alla famiglia.Sharif, cittadino italiano nato ine residente a Terni ed ex porno attore, era stato arrestato scorso 9 novembre.