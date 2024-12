Ilfoglio.it - Dall'Ucraina all'astensionismo: cosa ci sarà nel messaggio di fine anno di Mattarella

Un discorso che voli alto, ma che serva a indicare una rotta da seguire. Sorvolando sulle polemiche politiche strettamente interne. E' l'obiettivo del discorso che il presidente della Repubblica Sergiosta perfezionando in queste ore. E che il capo dello stato reciterà al paese (rigorosamente in piedi di fronte alla telecamera) domani sera in prima serara, in diretta televisiva. Appuntamento che perè arrivato alla decima replica, dopo il primo tenuto nel dicembre del 2015. Ma quali sargli argomenti su cui si soffermerà in particolar modo l'inquilino del Quirinale? Senz'altro i due principali conflitti a livello mondiale, ine in medio oriente. E qui il passaggiorivolto agli sforzi per il raggiungimento di una "pace giusta", che quindi si distanzi da chi vuole una pace molto più simile alla resa.