Lapresse.it - Corea del Sud, richiesto mandato d’arresto per il presidente Yoon

Leggi su Lapresse.it

I funzionari delle forze dell’ordine sudne hannound’ arresto per ilSuk Yeol messo sotto accusa dopo suo decreto di istituzione della legge marziale considerata una ribellione.Atteso l’interrogatorio diL’ufficio investigativo sulla corruzione per funzionari di alto rango, che sta conducendo un’indagine congiunta con la polizia e le autorità militari sulla presa di potere didurata solo poche ore, ha confermato di averillunedì. Gli investigatori hanno in programma di interrogarecon l’accusa di abuso di autorità e orchestrazione di una ribellione.