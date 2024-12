Romadailynews.it - Cina: inaugura rotta diretta per spedizioni marittime Ningbo-Europa

Leggi su Romadailynews.it

Hangzhou, 30 dic – (AgenziaXinhua) – Una nave per il trasporto merci, carica di oltre 1.700 container TEU di batterie al litio e prodotti di e-commerce, e’ salpata oggi dal porto cinese orientale dialla volta di Wilhelmshaven, in Germania, segnando l’apertura di unadi trasporto marittimo “express”. La-Wilhelmshaven ridurra’ il tempo di trasporto a 26 giorni, con un risparmio di 12 giorni rispetto alla stessacon piu’ scali, secondo Sun Xuejun, presidente della Zhejiang Seaport Logistics Group Co, Ltd. All’arrivo a Wilhelmshaven, le merci possono essere distribuite e trasportate insettentrionale e nelle zone costiere del Mar Baltico attraverso il trasporto via acqua, inoccidentale, tra cui Francia e Belgio, via terra, e ancora piu’ lontano incentrale e orientale, come Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia, entro 30 giorni.