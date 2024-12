Biccy.it - Cher minaccia di lasciare un’intervista quando nominano Madonna

Che traci sia sempre stata maretta è cosa nota, ma un anno fa la cantante di Believe ha detto di aver seppellito l’ascia di guerra: “Ho detto che è perfida e cattiva, ma sono cose passate. Ho anche detto di peggio su di lei, però mi ha sempre perdonato“. Ma davveroha deposto le armi? Pare di no.Un giornalista del quotidiano Folha de S.Paulo di recente ha intervistatoe ha rivelato che la star avrebbeto di terminare l’intervista dopo che è stata menzionata: “dice di non essere una diva, soprannome che rifiuta definendolo “un’idiozia”. Ma, da diva quale è, non tollera di essere contraddetta. Con la sua assistente ha interrotto eto spudoratamente di chiudere e andarsene da questa intervista,le è stato chiesto degli artisti che sono cresciuti sotto l’influenza della sua carriera, durata sessant’anni.