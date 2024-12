Liberoquotidiano.it - Catania, maxisequestro di pericolosi ordigni rudimentali

Leggi su Liberoquotidiano.it

Palermo, 30 dic. (Adnkronos) - Un carico di 640ssimistava per essere venduto in strada, ma l'intervento tempestivo della Polizia di Stato diha mandato in fumo il piano criminale di due uomini, un 37enne di Tremestieri Etneo e un 36enne di San Giovanni La Punta. I due “soci” sono stati individuati nella zona di corso Indipendenza mentre confabulavano con altre due persone scese da un'auto in sosta. Il loro atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che, quindi, hanno effettuato un accurato controllo, identificando i quattro e perquisendo i veicoli. Non appena sono stati chiesti i documenti, gli agenti si sono accorti che due di loro avevano le mani macchiate di nero, sporche di polvere da sparo.Una volta aperto il bagagliaio dell'auto, i poliziotti hanno scoperto diversi cartoni con all'interno numerosi, ragion per cui è stato richiesto l'intervento immediato del nucleo artificieri della Questura che, giunti sul posto, hanno prioritariamente messo in sicurezza l'ingente quantitativo di materiale esplodente che è stato sequestrato per poi essere distrutto.