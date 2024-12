Davidemaggio.it - Capodanno in Musica: Canale 5 a Catania con Panicucci e Rovazzi. Il cast

Sarà unall’insegna del Meridione quello in diretta televisiva sulle ammiraglie Rai e Mediaset. La Sicilia risponde alla Calabria, protagonista de L’Anno che verrà di Rai1, condotto lo scorso anno da Amadeus e quest’anno da Marco Liorni.5 si prepara, infatti, a festeggiare l’arrivo del nuovo anno conin, trasmesso in diretta dalla suggestiva Piazza del Duomo di. A parte qualche edizione del Prix Italia della Rai e qualche show di secondo piano, le platee televisive sono rimaste lontane dagli scenari die forse più in generale della Sicilia (ad eccezione di eventi legati al Teatro Antico di Taormina). La serata di5, condotta da Federicacon la partecipazione di Fabio, prenderà il via subito dopo il tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica.