Bus a Bologna, arriva il canale Telegram con variazioni e ritardi delle corse

, 30 dicembre 2024 – È attivo il nuovo servizio Tper che informa i cittadini sulle deviazioni edei percorsi dei bus nel bacino metropolitano di. Infatti, grazie al“Tper info mobilità”, è possibile ricevere aggiornamenti direttamente dalla Centrale operativa dell’azienda. Gli utenti, iscrivendosi al, potranno essere avvisati in caso di modifiche a percorsi, orari o rallentamenti dovuti a eventi, lavori stradali o altre situazioni occasionali che potrebbero influire sul servizio. Un'informazione più veloce e mirata Nuovi strumenti digitali in arrivo Una nuova versione di Roger in arrivo Un'informazione più veloce e mirata Ilsi aggiunge alle comunicazioni già disponibili sul sito ufficiale di Tper, che continua a essere il riferimento per le modifiche programmate e strutturali.