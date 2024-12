Benevento rapinata in pieno centro | Santo Stefano da incubo per un’anziana

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiArriva puntuale l’ennesima denuncia (formalmente sporta dal figlio della malcapitata donna) di una vile rapina subita da una novantenne (invalida al 100%), aggredita alle spalle da un malvivente mentre rientrava in casa presso la propria abitazione in via Pacca, nel cuore delstorico die 15 metri dal corso Garibaldi. “Mi preme segnalarvi – denuncia il figlio Pasquale – affinché possa essere reso pubblico, l’ennesimo episodio di violenza perpetrato ai danni di mia madre novantenne ed invalida al 100%, accaduto il giorno 26 dicembre u.s., nelstorico cittadino, causato da un balordo (ennesimo esempio di escremento che la nostra società odierna continua a generare)”.Nello specifico, la donna mentre rincasava, è stata aggredita alle spalle da una persona che le ha sottratto la borsa dopo una colluttazione, dileguandosi tra i vicoli delstorico attraversando Largo Feoli.