Appiedato per un piccolo incidente. Ritirata la patente al test etilico. Primo caso di stop col nuovo codice

È ilin provincia. Ilautomobilista caduto nelle maglie deldella strada. E degli accertamenti della polizia municipale di Cortona. Accade nella popolosa frazione di Camucia: è unstradale a mettere in moto la macchina dei soccorsi e dei controlli. Il conducente di un’auto perde il controllo del veicolo che finisce fuori strada. Più tardi, le verifiche eseguite dagli uomini della Municipale, confermano che l’automobilista è positivo all’alcol. Secondo una prima ricostruzione a seguito dei rilievi di legge, l’uomo ha sbandato perdendo il controllo della vettura che è finita contro un’altra auto. Fortuntamente, si è trattato di undi lieve entità, senza conseguenze serie per le persone coinvolte. Tuttavia ha rilevato un’anomalia che i vigili urbani hanno registrato applicando le nuove norme deldella strada, entrato in vigore da qualche settiman.