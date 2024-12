Metropolitanmagazine.it - Alba Parietti investita sugli sci a Courmayeur da due ragazzini, poi fuggiti

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Brutto spavento persu una pista di, mentre era in vacanza nella nota località sciistica in compagnia del compagno Fabio Adami, manager di Poste italiane, con cui ha una relazione da tre anni. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, avvenuto tra le ore dodici e le ore quattordici di oggi, lunedì 30 dicembre, con gli impianti semivuoti. Secondo Dagospia, la showgirl sessantatreenne sarebbe stata travolta da dueminorenni che, dopo essersi fermati per un secondo, sarebbero poisenza aiutarla. Immediato l’intervento in loco da parte dei soccorritori; la donna, che è sempre rimasta cosciente, è stata in seguito trasportata in ospedale per essere sottoposta ad una serie di accertamenti. Raggiunta telefonicamente da LaPresse,ha rassicurato tutti circa le sue condizioni di salute e ha spiegato l’accaduto: «Mi stanno facendo tutti gli accertamenti.