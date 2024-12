Ilrestodelcarlino.it - Ahmad incontenibile al tiro e ancora miglior rimbalzista

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Petrovic 10 Perché ha ricordato quel giocatore di Cantù a cui venne detto "vai a riscaldarti nel tunnel". E’ lì è rimasto fino a fine match. Se lo erano dimenticato. Petrovic uguale: per due ore dietro la panchina dei suoi, in perenne movimento. Due ore e non ha visto il campo. Eroico. Comis n.g. Stasi n.g. Maretto 6,5 Una partita segnata da alcuni buoni sprazzi in fase offensiva e segnata anche da una buona pressione difensiva. In campo tanto, 23 minuti conclusi con 1 su 2 da sotto e 1 su 4 da fuori. Ha anche 5 buoni rimbalzi. Imbrò 6 Non ha buttato via palloni, ha messo dentro anche una bomba importante con la Fortitudo in risalita. Ha guidato l’autobus senza fuochi d’artificio ma anche senza andare fuori strada. Nelpoco fortunatouna volta: chiude con 0 su 2 da sotto e 1 su 6 dalla distanza.