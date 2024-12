Lanazione.it - Adesso anche i libri arrivano a casa con i rider

Firenze, 30 dicembre 2024 – Non solo spesa e cibo.tramite i. L’iniziativa, che coinvolge pure Firenze, nasce da un accordo siglato tra Glovo e Giunti al Punto. Oltre 30mila i titoli che possono dunque raggiungere i fiorentini direttamente nelle loro abitazioni. Il capoluogo toscano rientra infatti tra le 15 città in cui il servizio è già partito. Questo, dicono le società, "è solo l'inizio di un progetto ambizioso: entro pochi mesi, la copertura si estenderà ad altri 147 negozi della catena, raggiungendo i lettori in ogni angolo del Paese". La collaborazione nascedalla considerazione che in Italia, al contrario di quanto si crede, "si legge sempre di più". Secondo un'indagine realizzata lo scorso anno da Pepe Research per l'Associazione Italiana Editori (Aie), il 74% degli italiani tra i 15 e i 74 anni ha letto almeno un libro a stampa, un e-book o ascoltato un audiolibro nei 12 mesi precedenti.