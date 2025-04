Incendio tra Colle e Spelonga bosco in fiamme

Colle e Spelonga, per l'Incendio che ha interessato una zona boscata. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Arquata del Tronto, personale dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno con l'autobotte e i carabinieri Forestali di Arquata hanno spento le fiamme e bonificato la zona interessata dalle fiamme che è di circa 1.200 metri quadrati. Ilrestodelcarlino.it - Incendio tra Colle e Spelonga, bosco in fiamme Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ascoli, 12 aprile 2025 – I vigili del fuoco sono intervenuti dalle ore 15.30 circa in località Lisignano, tra le frazioni di, per l'che ha interessato una zona boscata. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Arquata del Tronto, personale dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Ascoli Piceno con l'autobotte e i carabinieri Forestali di Arquata hanno spento lee bonificato la zona interessata dalleche è di circa 1.200 metri quadrati.

