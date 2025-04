Agente grave dopo essere stato travolto da un’auto durante i rilievi di un incidente

rilievi, a seguito di un incidente causato da guida in stato di ebbrezza. Un 29enne sammarinese, Agente della Polizia Civile di San Marino, è stato a sua volta travolto da un’auto, rimanendo gravemente ferito alla gamba. L’episodio si è verificato attorno alle 3 lungo la superstrada, all’altezza di Fiorina. Stando ad una prima ricostruzione, il 29enne sarebbe stato schiacciato contro il mezzo di servizio e ha riportato ferite gravi. L’Agente pare si trovasse a bordo strada assieme a un collega per effettuare i rilievi di un incidente senza gravi conseguenze, avvenuto poco prima e innescato a quanto pare da un conducente che si trovava sotto effetto dell’alcol. Per cause ancora da accertare, un automobilista, sopraggiunto a velocità sostenuta proprio in quel momento, avrebbe perso il controllo e ha travolto il 29enne, colpendolo con violenza, mandandolo a sbattere e schiacciandolo contro l’auto di servizio. Ilrestodelcarlino.it - Agente grave dopo essere stato travolto da un’auto durante i rilievi di un incidente Leggi su Ilrestodelcarlino.it San Marino, 12 aprile 2025 – Era accorso sul posto, insieme ai colleghi, per svolgere i, a seguito di uncausato da guida indi ebbrezza. Un 29enne sammarinese,della Polizia Civile di San Marino, èa sua voltada, rimanendomente ferito alla gamba. L’episodio si è verificato attorno alle 3 lungo la superstrada, all’altezza di Fiorina. Stando ad una prima ricostruzione, il 29enne sarebbeschiacciato contro il mezzo di servizio e ha riportato ferite gravi. L’pare si trovasse a bordo strada assieme a un collega per effettuare idi unsenza gravi conseguenze, avvenuto poco prima e innescato a quanto pare da un conducente che si trovava sotto effetto dell’alcol. Per cause ancora da accertare, un automobilista, sopraggiunto a velocità sostenuta proprio in quel momento, avrebbe perso il controllo e hail 29enne, colpendolo con violenza, mandandolo a sbattere e schiacciandolo contro l’auto di servizio.

