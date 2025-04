Terni manifestazione contro il nucleare | Incredibile solo pensare a una proposta del genere

manifestazione sabato pomeriggio a Terni per dire "no" all'ipotesi di realizzare una centrale nucleare a Terni. L'iniziativa, promossa da Medicina democratica, Gianfranco Mascia e Eva Hausegger ha raccolto diverse persone che hanno mostrato cartelli contro l'ipotesi nucleare in città davanti alla prefettura.

Terni - manifestazione contro il nucleare : “Fermiamo questo scempio”

Continua a tenere banco la questione energia nucleare. In programma sabato 12 aprile una manifestazione contro il possibile ritorno del nucleare in Italia e contro la possibilità della costruzione ...

«Il sindaco non tiene conto delle esigenze dei ternani. Terni, manifestazione contro il nucleare: "Fermiamo questo scempio". Porte aperte all'energia nucleare. Il Comune scrive al Governo Meloni. Bandecchi scrive a Pichetto Fratin: per Terni si pensa a un hub di ricerca con 'mini-nucleare'.

