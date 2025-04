LDA | “Mi danno del raccomandato perché figlio di Gigi D’Alessio vorrei superare mio padre Con Miriam è finita”

Miriam Galluccio e dei pregiudizi di cui è vittima ogni giorno: "Mi dicono tutti i giorni che sono raccomandato, ma me lo faccio scivolare addosso. vorrei superare mio padre Gigi D'Alessio". Leggi su Fanpage.it LDA si racconta a Verissimo nella puntata di sabato 12 aprile. A Silvia Toffanin parla della fine della relazione conGalluccio e dei pregiudizi di cui è vittima ogni giorno: "Mi dicono tutti i giorni che sono, ma me lo faccio scivolare addosso.mioD'Alessio".

