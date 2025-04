Tramvia Firenze da lunedì 14 avvio cantieri in viale Gramsci Modifiche alla viabilità

lunedì 14 aprile 2025 la cantierizzazione in viale Gramsci tra piazza Beccaria e viale Segni: i lavori sono relativi alla linea Tramviaria per Bagno a Ripoli. In viale Gramsci il cantiere interesserà 420 metri e durerà 52 settimaneL'articolo Tramvia Firenze: da lunedì 14 avvio cantieri in viale Gramsci. Modifiche alla viabilità proviene da Firenze Post. .com - Tramvia Firenze: da lunedì 14 avvio cantieri in viale Gramsci. Modifiche alla viabilità Leggi su .com Inizierà14 aprile 2025 lazzazione intra piazza Beccaria eSegni: i lavori sono relativilinearia per Bagno a Ripoli. Inil cantiere interesserà 420 metri e durerà 52 settimaneL'articolo: da14inproviene daPost.

Potrebbe interessarti anche:

Tramvia Firenze : linea T2 ferma nel viale Lavagnini per guasto Enel. La riparazione blocca i binari. Ripartenza forse lunedì mattina

Tramvia ferma per un guasto alla linea elettrica da metà pomeriggio di oggi, domenica 2 febbraio 2025. La linea T2, nel nuovo tratto per piazza San Marco, è bloccata alla fermata di viale Lavagnini ...

Tramvia Firenze : da lunedì 3 nuovi cantieri sui viali per linea Bagno a Ripoli. Cambia la viabilità

Al via i primi cantieri della linea per Bagno a Ripoli in viale Giovine Italia e viale Giannotti. E la settimana prossima sono in programma anche interventi preliminari relativi alla viabilità ...

L’Inter spaventa i suoi tifosi. Quanti dubbi dopo il crollo a Firenze. Lacune in mediana e nel turnover. Lunedì la rivincita : e si cambia tanto

L’unico sorriso di Simone Inzaghi, giovedì sera a fine partita, era indirizzato a Edoardo Bove, presente al Franchi. Dal triplice fischio in poi e per tutta la giornata di ieri, le riflessioni del ...

Tramvia, cantiere in viale Gramsci. Ecco come cambiano sosta e viabilità. Teatro Excelsior di Reggello: lunedì 14 aprile "Wonder Woman". Maltempo, cessata l'allerta a Firenze. Firenze torna alla normalità: lunedì scuole aperte, controlli nei parchi. T1: manutenzione sulla linea di contatto, gli interventi nelle notti dal 14 al 17 ottobre. Firenze, manutenzione sulla linea T1 della tramvia. Bus sostituivi nelle tratte interessate. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da msn.com:) Tramvia, cantiere in viale Gramsci. Ecco come cambiano sosta e viabilità - Da lunedì 14 aprile inizierà la cantierizzazione tra piazza Beccaria e viale Segni: i lavori sono relativi alla linea tramviaria 3.2.1 per Bagno a Ripoli ...

() Tramvia: da lunedì sera al via i lavori su viale Gramsci - Nuovo tassello per la realizzazione della linea tranviaria per Bagno a Ripoli. Lunedì sera scatta infatti la cantierizzazione in viale Gramsci tra piazza Beccaria e viale Segni.

(Dalle pagine di 055firenze.it si apprende che:) Tramvia, al via i lavori su viale Gramsci - Oltre al cantiere su viale Gramsci la prossima settimana è in programma un nuovo intervento di asfaltatura delle viabilità alternativa che interesserà via Telesio. Da martedì 15 a giovedì 17 aprile in ...