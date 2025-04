Lorenzo Finn al primo podio tra i professionisti Buona la prima per Marco Villa da ct

Lorenzo Finn è uno dei giovani più interessanti del panorama ciclistico italiano e figura da tempo sul taccuino degli addetti ai lavori, a maggiore ragione dopo essersi laureato Campione del Mondo tra gli juniores. Lo scorso anno dettò legge nella prova in linea iridata, culmine di una stagione in cui era stato anche ottimo secondo nella classifica generale del Giro della Lunigiana (uno degli eventi di punta per quella categoria giovanile) e aveva mostrato delle doti davvero promettenti.Il fresco 18enne (ha spento le candeline lo scorso 19 dicembre) sta sostenendo un programma agonistico pensato per maturare correttamente, senza affrettare troppo i tempi: alterna l’attività under 23 a quella dei professionisti, indossando la maglia della Red Bull BORA-hansgrohe, dopo un inverno in cui ha dovuto fare i conti con qualche problema al ginocchio che ha fortunatamente risolto. Oasport.it - Lorenzo Finn al primo podio tra i professionisti. Buona la prima per Marco Villa da ct Leggi su Oasport.it è uno dei giovani più interessanti del panorama ciclistico italiano e figura da tempo sul taccuino degli addetti ai lavori, a maggiore ragione dopo essersi laureato Campione del Mondo tra gli juniores. Lo scorso anno dettò legge nella prova in linea iridata, culmine di una stagione in cui era stato anche ottimo secondo nella classifica generale del Giro della Lunigiana (uno degli eventi di punta per quella categoria giovanile) e aveva mostrato delle doti davvero promettenti.Il fresco 18enne (ha spento le candeline lo scorso 19 dicembre) sta sostenendo un programma agonistico pensato per maturare correttamente, senza affrettare troppo i tempi: alterna l’attività under 23 a quella dei, indossando la maglia della Red Bull BORA-hansgrohe, dopo un inverno in cui ha dovuto fare i conti con qualche problema al ginocchio che ha fortunatamente risolto.

