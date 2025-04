L’abito fa il Papa | il poncho uccide la sacralità

Laverita.info - L’abito fa il Papa: il poncho uccide la sacralità Leggi su Laverita.info La stampa progressista incensa l’apparizione di Francesco a San Pietro con plaid e pantaloni da parroco. Ma l’immagine esprime il tracollo in corso. Pure gli indumenti infatti sono simboli, che insieme alla liturgia rappresentano le fondamenta della Chiesa.

