Tre locali chiusi a Prato per gravi episodi | tentato omicidio alcol a minori e spaccio di droga

locali a Prato chiusi dalla Polizia per motivi di sicurezza: frequentati da soggetti con precedenti penali. Notizie.virgilio.it - Tre locali chiusi a Prato per gravi episodi: tentato omicidio, alcol a minori e spaccio di droga Leggi su Notizie.virgilio.it Tredalla Polizia per motivi di sicurezza: frequentati da soggetti con precedenti penali.

Chiedono di essere pagati dal principale : addetti ad un panificio chiusi nei locali della panetteria : “Se non firmate le dimissioni - non vi faccio uscire”. La denuncia del sindacato UILA di Latina

Ore di lavoro non pagate e minacce di licenziamento Un episodio di grave sfruttamento lavorativo si è verificato in un panificio industriale di Latina, dove sei operai stranieri hanno denunciato ...

Esercizi commerciali sotto la lente del NAS in provincia di Latina : prodotti senza tracciabilità o conservati male : locali chiusi e sanzioni per diverse migliaia di euro

I Carabinieri del NAS di Latina hanno intensificato i controlli nel settore alimentare, portando alla luce gravi violazioni in diversi esercizi commerciali e attività di ristorazione a Priverno e ...

Controlli dei Nas : 45mila euro di multe e tre locali chiusi

Controlli dei carabinieri con i Nas e il nucleo ispettorato del lavoro nel centro storico genovese, in particolare tra via Pré e via San Luca: tre locali chiusi e 45mila euro di multe da ...

Tre locali chiusi a Prato per gravi episodi: tentato omicidio, alcol a minori e spaccio di droga. Tre locali chiusi dal questore per motivi di ordine pubblico: c'è anche quello di via Filzi dove è avvenuto il tentato omicidio. LICENZE Foggia, blitz della Polizia: tre locali chiusi per violenza e traffico di alcol. Controlli alla malamovida di Sesto: chiusi tre locali. La Lega se la prende col sindaco. Controlli dei Nas: 45mila euro di multe e tre locali chiusi. Lavoratori in nero o minorenni, tre locali chiusi a Bari. Ne parlano su altre fonti

(Lo segnala msn.com:) Blitz dei Nas nel centro storico di Genova, tre locali chiusi e sanzioni per 45mila euro - Genova. Tre locali chiusi e sanzioni per 45mila euro. È il bilancio del servizio di controllo eseguito dai carabinieri con Nas e nucleo ispettorato del lavoro in via Prè e via San Luca ...

(In base a quanto diffuso da affaritaliani.it:) Milano, chiusi quattro locali: la Questura usa il "bazooka" dell'articolo 100 - Quattro locali chiusi per tre giorni in un tratto di Corso Garibaldi lungo appena duecento metri, da tempo al centro di ricorsi e polemiche. A far scattare i provvedimenti è stata la Questura di ...

() Serate disco senza autorizzazioni, chiusi tre bar a Trani - Serate fatte di drink e canzoni a cui partecipava una grande quantità di persone distribuite all’interno e all’esterno di tre locali della movida di Trani che però non avevano le ...