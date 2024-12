Valdichiana Senese capitale toscana della cultura 2025 parte il tour del governatore Giani

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – “Sono onorato di presentare le caratteristiche del territorio che sarànel, che coinvolge dieci comunistraordinaria e bellissima provincia di Siena. Laera stata tra le dieci realtà scelte per essereitaliana, quindi il fatto di poterla definire comesi inserisce nei programmi e nelle iniziative che le dieci cittadineavevano programmato”.Lo afferma il presidenteRegione, Eugenio, che già all’indomanimancata attribuzione del titolo diitalianaalla, nello scorso mese di marzo, aveva promesso che i progetti in essere per il territorio in questione non sarebbero andati dispersi, anticipando che lasarebbe statail prossimo anno.