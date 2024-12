Sport.quotidiano.net - Sella, adesso o mai più. Con Vigevano vale tanto

Cento-, la salvezza passa anche e soprattutto da qui. L’ultima del 2024molto più di due punti per la, che alle 18 alla Baltur Arena sfida i gialloblù di Pansa (arbitri Salustri, Lupelli e Giunta), primi inseguitori dei biancorossi, a due lunghezze di ritardo, nei bassifondi di una classifica che pian piano sta cominciando a prendere forma. Pari o raddoppia dunque per la Benedetto, che con un successo allungherebbe sui lombardi e metterebbe da parte un primo prezioso scontro diretto in attesa del ritorno. Ma tra il dire e il fare, di mezzo, ci sono 40 minuti molto delicati e da approcciare con attenzione, vista l’importanza della posta in palio. Una sola vinta nelle ultime sei per la band di Di Paolantonio, peggio ancora ha fatto invece, reduce da sette sconfitte consecutive.