Schiaffi per il fumo interviene il tribunale | Mi è arrivato un ammonimento Ma lo rifarei so come gestire mio figlio

"Per l’ennesima volta avevano sorpreso miocon una sigaretta a scuola. Lo ammetto: ero molto arrabbiato quando sono andato a prenderlo. E una volta casa, gli ho dato due. Con un anello gli ho provocato un piccolo livido. Tanto è bastato per fare intervenire servizi sociali edei Minorenni". Uguale a guai e avvocati: alla fine per il padre in questione, un ravennate che chiameremo Mario, la vicenda si è risolta con un. Ma ha riproposto un tema determinante per ogni genitore: se e, nell’educazione dei propri figli, si possa intervenire anche con qualche scappellotto. Signor Mario,è suo? "È sempre stato un bimbo molto intelligente ma ce ne ha fatte passare parecchie. Sin dall’asilo si notava per atteggiamento aggressivo, esuberante, e provocatorio sia con i compagni che con le maestre: un paio di loro si sono dovute fare medicare in ospedale per il lancio di una bottiglietta".