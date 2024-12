Metropolitanmagazine.it - Scandicci è pronta ad accogliere Jimmy Choo e il suo ufficio di supply chain globale

Dopo l’acquisizione da parte di Capri Holdings, italiana che sta costruendo un importante portafoglio nel settore luxury,ha sceltoper inaugurare una nuova sede. In Toscana ci sarà infatti l’dedicato alla, che inaugurerà ufficialmente il 7 gennaio. Il brand inglese che prende il nome dal suo fondatore è iconico per le sue scarpe, e ora avrà possibilità di approdare in Italia anche dal punto di vista gestionale.Aarriva il nuovodiQuesti nuovi uffici prenderanno posto in locali che prima erano dismessi. Restaurati, ora accolgono un nuovo edificio di 3.000 mq che si estende su tre piani. Ci saranno infatti i fuori terra dedicati a uffici e magazzino, più un seminterrato di 2.600 mq per parcheggio e locali tecnici.