Ravenna Alle 18 al Pala Costa OraSì all’esame Luiss | Punti da prendere

L’supererà l’esame universitario dellaRoma? Se lo chiedono, e soprattutto lo sperano, i tifosi giallorossi che18 assisteranno alall’ultimo match del 2024 contro la formazione dell’ateneo romano, un anno che sicuramente non ha regalato loro grandi soddisfazioni. Laè nel gruppo delle terze a quota 22, ma non si può di certo definire rivelazione, visto il suo ottimo roster e le ultime stagioni: due anni fa è stata promossa dalla B salendo per la prima volta in A2, campionato da cui è retrocessa nella scorsa stagione. Sulla strada dell’ci sarà quindi ancora un’avversaria di grande livello, ma la buona prestazione a Roseto lascia ben sperare ad una chiusura d’anno con vittoria. Vincere sarebbe importante anche per cambiare il trend casalingo, perché il, cinque volte violato nelle otto gare disputate, non è più il fortino inespugnabile degli scorsi anni, ma è diventato terra di conquista.