Terzotemponapoli.com - Raspadori a DAZN: “Tornare al gol al Maradona è un’emozione unica”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Il protagonista della vittoria contro il Venezia, Giacomo, ha parlato ai microfoni didopo il match, regalando emozioni e riflessioni profonde su una partita che porta il Napoli in vetta alla classifica. L’attaccante azzurro, autore del gol decisivo, ha sottolineato l’importanza del supporto dei tifosi e la necessità di mantenere alta la concentrazione per il prosieguo della stagione.Un gol che pesa doppionon ha nascosto la sua soddisfazione per essere tornato a segnare nello stadio “”, un luogo carico di storia e significato per il club e i suoi tifosi. “Sono felicissimo di essere tornato in gol al”, ha dichiarato. Un gol non solo bello, ma fondamentale, che permette al Napoli di conquistare tre punti preziosi in un momento chiave della stagione.