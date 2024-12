Lanazione.it - Pisa entra nel Giubileo. Processione inaugurale dal Battistero al Duomo

Leggi su Lanazione.it

, 29 dicembre 2024 – Comincia ufficialmente oggi anche al’anno giubilare. L’appuntamento con la cerimoniaè alle 17 inquando l’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto, che presiederà la cerimonia, leggerà la bolla papale di indizione deldella Speranza. Subito dopo Benotto attraverserà la porta Bonanno perre ine presiederà la concelebrazione eucaristica che si concluderà con l’affidamento del cammino di speranza della diocesina alla Madonna di sotto gli organi. Per l’occasione il varco Ztl di San Ranierino resterà aperto così come, fino alle 20, quello in uscita da via Cardinale Maffi. Da oggi e per tutto l’anno santo i pellegrini potranno vivere ilrecandosi in pellegrinaggio a Roma o in uno dei luoghi giubilari presenti nelle diocesi di tutto il mondo.