Pagelle slalom Semmering 2024 | Ljutic vince con il piglio della fuoriclasse flop delle azzurre

FEMMINILEZrinka10: la vittoria era nell’aria da tempo e l’assenza provvisoria del tandem Shiffrin-Vlhova ha apparecchiato la tavola per il suo primo successo in Coppa del Mondo. La giovane predestinata croata, dopo essere salita sul podio questa stagione anche in gigante, mette finalmente assieme due manche perfette (miglior tempo in entrambe le run) ine domina la scena sulla “Panorama” rifilando ben 1?75 alla seconda classificata.Lena Duerr 8: terza, quinta, quarta, seconda. Una costanza di rendimento davvero notevole per la tedesca, che limita i danni nella seconda manche conservando per un’incollatura la piazza d’onore e portando a casa 80 punti importanti per continuare ad inseguire la Coppa del Mondo di specialità (in attesa del rientro di Shiffrin).