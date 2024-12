Bergamonews.it - Meno brillantezza del solito, ma va bene così: solo applausi per questa Atalanta

Leggi su Bergamonews.it

L’chiude l’anno imbattuta pareggiando a Roma con la Lazio. È stata una gara complicatissima, anche e soprattutto per merito di un’ottima Lazio che nel primo tempo ha dominato la scena.La formazione nerazzurra è statabrillante del, subendo il pressing biancazzurro che è sfociato in due parate formidabili di Carnesecchi e in un palo. Ma la tenacia della Lazio ha dato i suoi frutti quando su un bel lancio Dele-Bashiru si è involato battendo stavolta l’incolpevole portiere nerazzurro.Per il resto della prima frazione di gioco i nostri non sono stati in grado di portare seri pericoli alla porta avversaria. Nell’intervallo il Gasp deve avere strigliato i giocatori, tanto che la ripresa sono entrati con un piglio totalmente diverso. Fuori Pasalic, Zappacosta e Hien e dentro Samardzic, Cuadrado e Kossounou.