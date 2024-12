Iltempo.it - Mar Rosso, romano sbranato da uno squalo: il giallo delle ricostruzioni

Un turista italiano è morto e un altro è rimasto ferito, dopo essere stati attaccati da unonelle acque al largo di Marsa Alam, località turistica egiziana nel Marmolto frequentata dai turisti occidentali. Questo è il tragico bilancio di quanto avvenuto nella tarda mattinata di oggi.Il turista morto si chiamava Gianluca Di Gioia, 48 anni, originario di Roma, mentre l'altro italiano rimasto vittima nell'attacco e ora ricoverato all'ospedale di Porto Ghalib, si chiama Peppino Fappani, ha 69 anni ed è originario di Genivolta, in provincia di Cremona. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Evidenti le differenze tra lefornite dalle autorità locali e quelle dei testimoni. Secondo quanto riferiscono le autorità locali, l'aggressione si sarebbe verificata in acque profonde e al di fuori dell'area balneabile.