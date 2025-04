Spagna marea arancione in 40 città contro caro affitti e overtourism

marea arancione riempie le vie della Spagna. Sono i manifestanti del movimento contro il caro abitazione e l'overtourism: nell'ultimo decennio l'affitto medio è raddoppiato mentre gli stipendi sono aumentati di circa il 20%. Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia ma anche San Sebastian, Las Palmas de Gran Canaria e Santiago de Compostela. Sono in tutto 40 le città spagnole, grandi e piccole che hanno deciso di protestare contemporaneamente. Trovare casa in affitto è diventato sempre più difficile e per questo i prezzi sono aumentati. Secondo un report della banca centrale spagnola per risolvere il problema servirebbero circa un milione di nuove abitazioni. Una delle principali richieste dei manifestanti, oltre alla riduzione generalizzata dei canoni di locazione, è lo stop alla proliferazione incontrollata di appartamenti turistici. Tgcom24.mediaset.it - Spagna, marea arancione in 40 città contro caro affitti e overtourism Leggi su Tgcom24.mediaset.it Unariempie le vie della. Sono i manifestanti del movimentoilabitazione e l': nell'ultimo decennio l'affitto medio è raddoppiato mentre gli stipendi sono aumentati di circa il 20%. Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia ma anche San Sebastian, Las Palmas de Gran Canaria e Santiago de Compostela. Sono in tutto 40 lespagnole, grandi e piccole che hanno deciso di protestare contemporaneamente. Trovare casa in affitto è diventato sempre più difficile e per questo i prezzi sono aumentati. Secondo un report della banca centrale spagnola per risolvere il problema servirebbero circa un milione di nuove abitazioni. Una delle principali richieste dei manifestanti, oltre alla riduzione generalizzata dei canoni di locazione, è lo stop alla proliferazione inllata di appartamenti turistici.

