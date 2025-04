Sport.quotidiano.net - Inter sprecona, il Parma ne approfitta. E alla fine è quasi un punto guadagnato

Il peso del calendario, della pressione, che inizia a farsi sentire. Non un passo falso che pregiudica la stagione, non lo si può dire oggi, ma il 2-2 dilascia il segno. Ed insegna. Non si vive di folate, di momenti, di alti e bassi. Non nel mese di aprile, non in vettaclassifica di Serie A, non quando si hanno le qualità per arrivare in fondo ovunque. Sommer si immola due volte nel primo tempo, rispetto all’Udinese questa volta non basta. Quindici tiri, quattro nello specchio della porta, tre occasioni ghiottIntr nei primi dieci minuti (Bisseck colpisce malissimo al nono da buona posizione), vantaggio al terzo sviluppo eccellente da sinistra (per quanto propiziato anche da Hernani) con Darmian a rifinire sul secondo palo. Quindi raddoppio fortuito con Thuram in chiusura (ma per la svirgolata del francese, non certo per l’azione in sè) poco prima del fischio e degli spogliatoi.