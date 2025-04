L' Inter lascia due punti al Tardini | il Parma rimonta da 0-2 a 2-2

Parma, 5 aprile 2025 - L'Inter apre la porta al Napoli per la volata Scudetto. La squadra di Inzaghi si ferma a Parma sul due a due al termine di una partita dai due volti. Campioni d'Italia dominanti nel primo tempo con le reti di Darmian e Thuram, ma nella ripresa il vistoso calo tecnico e atletico ha aperto alla rimonta del Parma che impatta con Bernabè e Ondrejka. I cambi di Chivu hanno fatto la differenza, ma anche il tremendo down dei nerazzurri che nella ripresa sono apparsi spenti e poco brillanti. Ora Conte ha una possibilità vincendo il posticipo a Bologna per provare a rientrare in scia. Darmian e Thuram nel primo tempo Chivu sceglie un 4-3-3 con Almqvist che in realtà fa il quinto, con Bonny e Man davanti. Inzaghi rispolvera Lautaro Martinez in coppia con Thuram, mentre a sinistra rientra Dimarco.

