Porto turistico-crocieristico | un progetto per riqualificare Isola Sacra

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 5 aprile 2025 – Presentare alla cittadinanza i progetti di riqualificazione di: è stato il focus del convegno tenutosi questa mattina presso il Salsedine Expo, organizzato dai comitati pro. L’incontro, che ha visto una grande partecipazione, è stato per i cittadini l’occasione per conoscere ilrelativo all’area demaniale in concessione alla società Fiumicino Waterfront, spiegato dal suo amministratore delegato Galliano di Marco.Si perché ildel nuovoha una visione più ampia della sola infrastruttura: l’obiettivo èun’area dida troppo tempo abbandonata nel degrado. Un’area che potrà essere fruibile non solo dai turisti ma da tutti i cittadini. Ma è anche quello di portare sviluppo, occupazione: sono previsti più di 5mila posti di lavoro permanenti, un indotto non solo per la ristorazione e il settore alberghiero.