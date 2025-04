Conte 100 mila in piazza no a folle piano di riarmo

mila per dare un messaggio "chiaro e forte" al governo: 'nò a "questo folle piano di riarmo. L'Europa deve porre fine a questa guerra altrimenti questa guerra porrà fine all'Europa". Dal palco della manifestazione del Movimento 5 Stelle a Roma, il leader Giuseppe Conte posa "il primo pilastro dell'alternativa a questo vergognoso governo: l'idea centrale sarà il 'nò al riarmo e ai tagli a sanità, scuola e lavoro, ma maggiori investimenti per quello che realmente ci serve". "C'è una crisi della coscienza europea: stanno affogando i principi europei e i valori della nostra Costituzione sotto un cumulo di falsità e di ipocrisie", ma "oggi si rompe quella farlocca luna di miele che Meloni ha costruito con le menzogne e con le bugie", continua Conte, secondo cui gli 800 miliardi messi in campo dall'Europa sono "buttati non per un progetto serio di difesa europea che ci consentirebbe di costruire un orizzonte di sicurezza, anche con un risparmio di spesa", ma per "armare i singoli Paesi".

