Parma-Inter 2-2 statistiche | il possesso palla la fotografia Sterilità

Parma-Inter 2-2 statistiche

Parma-Inter è 2-2, partita valida per la trentunesima giornata della Serie A 2024-2025: queste le statistiche del match disputato allo Stadio "Ennio Tardini" di Parma.

SPRECO CLAMOROSO! – L'Inter non si presenta nel secondo tempo e si fa rimontare clamorosamente dal Parma. Al Tardini finisce 2-2. I nerazzurri dominano nel primo tempo segnando con Darmian prima e Thuram poi, ma nella ripresa hanno un atteggiamento inaccettabile. In nove minuti la squadra di Chivu trova il gol con Bernabè e Ondrejka. Adesso, nerazzurri solamente a più quattro sul Napoli, che però dovrà giocare lunedì la sua partita a Bologna contro la squadra di Vincenzo Italiano.

Parma-Inter 2-2: L'ANALISI DELLE statistiche

ANALISI – Le statistiche di Parma-Inter fotografano la grande occasione persa dalla Beneamata, che si è fatta rimontare due gol dopo un primo tempo ben amministrato e controllato.

