Corteo per la pace 100mila in piazza con il 5 Stelle contro il riarmo Conte | Finita la luna di miele di Meloni

Stelle è tornato a riempire le piazze. Roma, sabato 5 aprile, Fori Imperiali: in centomila – secondo gli organizzatori – hanno risposto all’appello lanciato da Giuseppe Conte per dire no al riarmo europeo, no al progetto ReArm dell’Unione europea e al nuovo patto di stabilità che impone tagli mentre si spendono 800 miliardi in armi. Una manifestazione politica, sociale e simbolica, che ha messo insieme opposizioni, associazioni, attivisti e persino esponenti del mondo accademico e scientifico come il Nobel Giorgio Parisi, con un videomessaggio dello storico Alessandro Barbero che ha evocato “un clima simile a quello che precedette il 1914”.La piazza dei 5 StelleIl Corteo è partito da piazza Vittorio e ha sfilato fino ai Fori Imperiali. Lanotiziagiornale.it - Corteo per la pace, 100mila in piazza con il 5 Stelle contro il riarmo. Conte: “Finita la luna di miele di Meloni” Leggi su Lanotiziagiornale.it Cinque anni dopo l’inizio della legislatura, il Movimento 5è tornato a riempire le piazze. Roma, sabato 5 aprile, Fori Imperiali: in centomila – secondo gli organizzatori – hanno risposto all’appello lanciato da Giuseppeper dire no aleuropeo, no al progetto ReArm dell’Unione europea e al nuovo patto di stabilità che impone tagli mentre si spendono 800 miliardi in armi. Una manifestazione politica, sociale e simbolica, che ha messo insieme opposizioni, associazioni, attivisti e persino esponenti del mondo accademico e scientifico come il Nobel Giorgio Parisi, con un videomessaggio dello storico Alessandro Barbero che ha evocato “un clima simile a quello che precedette il 1914”.Ladei 5Ilè partito daVittorio e ha sfilato fino ai Fori Imperiali.

Corteo contro il riarmo a Roma, il M5S porta 100mila persone in piazza. C'è anche il Pd. Conte chiude la manifestazione per la pace: "Siamo 100mila". "Si rompe luna di miele costruita da Meloni con bugie". Pace, a Roma 100mila persone in corteo per il 'No riarmo' dei 5Stelle. Pace, a Roma 100mila persone in corteo per il 'No riarmo' del M5S - LaPresse. Roma, manifestazione del M5S contro il riarmo europeo | Le ultime notizie in diretta. Conte: «Siamo 100mila, costruiamo un'alternativa». M5S contro il riarmo: “Siamo 100 mila”. Conte: “Stiamo costruendo un pilastro contro il governo”. Ne parlano su altre fonti

Conte alla manifestazione per la pace: “Siamo 100mila”. “Oggi pilastro per l’alternativa a Meloni. No al riarmo” - Il corteo nella Capitale e gli interventi di politici, giornalisti e attivisti ai Fori Imperiali per l’iniziativa organizzata dal Movimento 5 stelle. In piazza anche una delegazione del Pd guidata dal ... (ilfattoquotidiano.it)

Corteo per la pace, 100mila in piazza con il 5 Stelle contro il riarmo. Conte: “Finita la luna di miele di Meloni” - Corteo dei 5 Stelle contro il riarmo: in 100mila ai Fori Imperiali. Conte lancia l’alternativa a Meloni, Pd presente ma contestato. (lanotiziagiornale.it)

Pace, a Roma 100mila persone in corteo per il ‘No riarmo’ del M5S - (LaPresse) Sono 100mila, secondo gli organizzatori, i manifestanti che hanno preso parte al corteo organizzato a Roma dal Movimento 5 Stelle in favore della pace. Una folla enorme di persone, apparten ... (msn.com)