Giro delle Fiandre 2025 Van Der Poel a caccia di record | Ma per me conterà solo vincere

2025 - Quando si è il vincitore in carica di una corsa e alle spalle c'è pure il successo della prima Monumento dell'anno, la Milano-Sanremo 2025, i galloni del favorito spettano di diritto nonostante un parterre di rivali da urlo: lo sa bene Mathieu Van Der Poel, che domani al Giro delle Fiandre 2025 potrebbe aggiornare il libro dei record. I possibili record e le dichiarazioni di Van Der Poel In caso di trionfo a Oudenaarde, l'olandese diventerebbe infatti il primo corridore in assoluto a calare il poker in una corsa in cui finora il massimo di successi ripetuti si ferma a tre per un drappello di sei vecchie glorie del passato più o meno recente. Inoltre, il figlio e nipote d'arte metterebbe in cassaforte l'ottava Classica Monumento in carriera, cifra che nessun altro corridore in attività ha toccato: per i 19 successi di Eddy Merckx nella categoria la strada è ancora piuttosto lunga.

