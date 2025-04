Non assume il figlio in Comune 81enne investe il sindaco | arrestato a Balvano

Balvano (Potenza), il 23 marzo scorso, un uomo di 81 anni , Vito Tofalo , ha investito con la sua automobile il sindaco 82enne , Ezio Di Carlo , perché - sostiene l'accusa - nutriva verso di lui un forte astio per la mancata assunzione in Comune del figlio , che per un periodo era stato impiegato come autista . L’anziano è stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri per il reato di. Feedpress.me - Non assume il figlio in Comune, 81enne investe il sindaco: arrestato a Balvano Leggi su Feedpress.me (Potenza), il 23 marzo scorso, un uomo di 81 anni , Vito Tofalo , ha investito con la sua automobile il82enne , Ezio Di Carlo , perché - sostiene l'accusa - nutriva verso di lui un forte astio per la mancata assunzione indel, che per un periodo era stato impiegato come autista . L’anziano è statoe posto ai domiciliari dai Carabinieri per il reato di.

