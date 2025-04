Spilla birra per 4 giorni stangata da 29mila euro sul pensionato da parte dell' Inps

euro netti per aver lavorato durante l'Adunata degli Alpini di Udine Ilgiornale.it - Spilla birra per 4 giorni, stangata da 29mila euro sul pensionato da parte dell'Inps Leggi su Ilgiornale.it Il 66enne aveva guadagnato 180netti per aver lavorato durante l'Adunata degli Alpini di Udine

