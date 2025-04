Dallo 0-2 al 2-2 crollo Inter a Parma | ecco la classifica

Leggi su Spazionapoli.it

Crolla l’dopo esser passata due volte in vantaggio con Darmian e Thuram:laSembrava tutto già scritto nei primi 45 minuti, quando al Tardini l’comandava per 2 reti a zero sul. E in effetti, la 31a giornata di campionato si è aperta benissimo per i nerazzurri. Darmian ha sbloccato il punteggio, mentre più tardi Thuram ha raddoppiato con un rimpallo favorevole, scavalcando con una strana traiettoria Suzuki.La reazione della squadra di Chivu è arrivata nella seconda frazione, grazie alla rete da fuori area di Bernabé. Subito dopo, Inzaghi ha sostituito Lautaro Martinez e Calhanoglu, forse pensando anche alla partita di Champions League. E pochi minuti più tardi è arrivata la rete di Ondrejka, con una deviazione fortunosa che ha spiazzato Sommer. L’ha rischiato anche di perdere la gara nel finale, quando ilha sfiorato il 3-2.