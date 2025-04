Del Prato | Inter tra le più forti in Europa Il Parma è vivo

Prato si è espresso nel post-partita di Parma-Inter, match terminato con il punteggio di 2-2. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Enrico Del Prato ha così parlato a DAZN al termine di Inter-Parma, match conclusosi per 2-2: «Il nostro è un grande punto, abbiamo affrontato una delle squadre più forti in Italia e in Europa. Non era facile, a fine primo tempo abbiamo parlato di rimanere con la testa dentro la gara. Abbiamo dimostrato che con la testa la squadra è viva. I giovani arrivati sono tutti eccezionali, si mettono a disposizione del mister. Quando vieni da un Paese straniero non è mai facile, ma loro stanno dimostrando di voler migliorare ogni giorno. Ogni partita avrà la sua storia, poi è normale che tatticamente può variare qualcosa. Da qui alla fine avremo tutte finali: siamo pronti a battagliare sin dalla prossima contro la Fiorentina».

