La verità? Non è obbligo guardare la Marcuzzi

Sappiate che non siete obbligati a vedere la Marcuzzi il lunedì e non dovete neanche giurare che, in verità, preferite spegnere la tv , perché avete la nostra comprensione se cambiate canale. Se però siete interessati all'articolo di Rai2 affrettatevi perché dopo la seconda puntata gli ascolti sono crollati ulteriormente quasi come le borse mondiali dopo i dazi di Trump e non è escluso che.

