Addio ad Antonello Fassari morto il volto de I Cesaroni

Leggi su Mistermovie.it

Una carriera tra palcoscenico, cinema e televisionesi è spento all’età di 72 anni, lasciando dietro di sé una carriera ricca di sfumature, dal teatro d’autore alla televisione di grande ascolto. Diplomato presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico,ha calcato i più importanti palcoscenici italiani prima di conquistare anche il grande e piccolo schermo., fu Cesare ne ILa sua versatilità gli ha permesso di muoversi con naturalezza tra ruoli drammatici e comici, lasciando il segno tanto nel cinema d’autore, con pellicole come Romanzo Criminale, quanto nella commedia popolare, come nel caso di Selvaggi.L’esplosione televisiva con “I”Nonostante una carriera già consolidata, il grande affetto del pubblico è arrivato con il personaggio di Cesare, nella serie di successo I, andata in onda dal 2006 al 2014.