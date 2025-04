Ilfattoquotidiano.it - Ancora raid israeliani a Gaza: “29 morti”. E le Idf operano, per la prima volta, nel nuovo “corridoio Morag”

: sarebbero almeno 29 palestinesi che sono rimasti uccisi in operazioni israeliane nella Striscia a partire dalle prime ore di sabato. Lo affermano fonti mediche citate dalla tv satellitare al-Jazeera. Tutto questo avviene nel giorno della pubblicazione da parte del New York Times del video che smentisce l’esercito israeliano: mostra come ambulanze palestinesi e un camion dei pompieri fossero chiaramente contrassegnati e con le luci di emergenza accese quando l’Idf ha aperto il fuoco su di loro a Tel Sultan nel sud dilo scorso 23 marzo. Immagini che contraddicono la versione israeliana sull’uccisione di 15 operatori sanitari, i cui corpi sono stati ritrovati questa settimana in una fossa comune.Intanto i militarisono entrati mercoledì scorso nella zona del cosiddetto “asse” nel sud della Striscia di, tra Rafah e Khan Yunis.