Rompipallone.it - Tegola Inter, infortunio al ginocchio: si teme il peggio

L’deve fare i conti con un nuovo, questa volta al: sale l’ansia in vista della partita contro il Bayern MonacoNon è un periodo facile per l’. I nerazzurri stanno sfidando anche un calendario ricco di impegni e in cui è davvero difficile mantenere un alto livello di forma, anche per via dei tantissimi infortuni capitati in questa stagione e che non accennano a diminuire. Oggi la prova delle difficoltà fisiche e mentali della Beneamata è arrivata contro il Parma.Dopo aver ben indirizzato la partita nel primo tempo con un secco 0-2, i milanesi si sono fatti recuperare con un crollo verticale nel secondo tempo e hanno pareggiato. Il match potrebbe essere decisivo per la corsa scudetto, visto che il Napoli potrebbe recuperare punti pesanti lunedì contro il Bologna.