Tennis Azzurri da sogno | Cobolli e Darderi in finale a Bucarest e Marrakech

Tennis azzurro. Flavio Cobolli e Luciano Darderi hanno centrato la finale nei tornei di Bucarest e Marrakech. Per entrambi i Tennisti, si tratta della seconda finale in carriera a livello Atp.Flavio Cobolli torna in una finale Atp e lo fa nel torneo 250 di Bucarest. Il Tennista romano, numero 3 del seeding in Romania, si è imposto nettamente in semifinale sul bosniaco Damir Dzumhur, numero 65 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-0. Per l’azzurro sarà la seconda volta all’ultimo atto di un torneo Atp, dopo la finale centrata nel Mubadala Citi DC Open di Washington nel 2024. Se la vedrà ora con l’argentino Sebastian Baez, numero uno del seeding, che ha eliminato con un doppio 6-2 l’ungherese Marton Fucsovics.Sogna anche Luciano Darderi, che vola in finale nel torneo Atp 250 di Marrakech. Leggi su Ilfaroonline.it Sabato da incorniciare per ilazzurro. Flavioe Lucianohanno centrato lanei tornei di. Per entrambi iti, si tratta della secondain carriera a livello Atp.Flaviotorna in unaAtp e lo fa nel torneo 250 di. Ilta romano, numero 3 del seeding in Romania, si è imposto nettamente in semisul bosniaco Damir Dzumhur, numero 65 del ranking, con il punteggio di 6-3, 6-0. Per l’azzurro sarà la seconda volta all’ultimo atto di un torneo Atp, dopo lacentrata nel Mubadala Citi DC Open di Washington nel 2024. Se la vedrà ora con l’argentino Sebastian Baez, numero uno del seeding, che ha eliminato con un doppio 6-2 l’ungherese Marton Fucsovics.Sogna anche Luciano, che vola innel torneo Atp 250 di

